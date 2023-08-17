وزير الخارجية الإيراني يصل إلى الرياض في أول زيارة منذ استئناف العلاقات مع المملكة

وصل وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان ظهر اليوم إلى الرياض في أول زيارة منذ استئناف العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إنّ عبد اللهيان وصل إلى مطار الرياض في زيارة تستمر يوما، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية السعودي.

وقال التلفزيون الإيراني إن الزيارة ستستمر يوما واحدا، وستركز على العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية.

وكانت ايران قد اعادت فتح سفارتها في الرياض في/حزيران الماضي، وعينت علي رضا عنايتي -سفيرها السابق لدى الكويت- سفيرا جديدا لدى السعودية.

وأفاد وزير الخارجية الإيراني -في وقت سابق من هذا الأسبوع- بأن عنايتي سيرافقه في رحلته إلى السعودية ليبدأ مهام عمله رسميا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن السفارة السعودية استأنفت عملها في طهران الأسبوع الماضي، لكن الرياض لم تؤكد ذلك أو تسمّي سفيرا لدى طهران .