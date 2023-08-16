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روسيا تعلن تدمير خمسة زوارق عسكرية أوكرانية


اعلنت السلطات الروسية، اليوم الاربعاء، تدمير قواتها خمسة زوارق انتحارية اوكرانية ، وإسقاطها طائرة مسيرة في اجواء شبه جزيرة القرم كانت تخطط لاستهداف مواقع عسكرية ومدنية.

وأكدت مجموعة "دنيبر" القتالية الروسية في بيان، تدميرها خمسة زوارق أوكرانية في منطقة "خيرسون"، على مدار الساعات الـ24 الماضية، وقتلها أربعة مقاتلين، واستهدافها منظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "جراد" وطاقمها المكون من ثلاثة عسكريين، لافتة إلى أن هذه العمليات أسفرت أيضا عن إصابة أربعة عسكريين أوكرانيين.

وقال متحدث باسم المجموعة، في تصريحات صحفية، إن القوات الروسية دمرت موقعا أوكرانيا يضم خمسة جنود في منطقة "الجزر"، وأصابت سبعة مقاتلين آخرين بجروح، ودمرت عددا من السيارات العسكرية".

إلى ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن أنظمة الدفاع الجوي رصدت في أجواء شبه جزيرة القرم طائرة مسيرة أوكرانية، وقامت بتدميرها قبل محاولتها استهداف مواقع في الأراضي الروسية، بعد أن أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أخرى في وقت سابق في أجواء مقاطعة "كالوغا" جنوب غربي البلاد".

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روسيا تعلن تدمير خمسة زوارق عسكرية أوكرانية
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