بعد مهلة لتسليم نفسه طوعا للقضاء.. ترامب يتعهد بنشر تقرير عن "تزوير الانتخابات" في جورجيا

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه سينشر تقريرا بشأن تزوير الانتخابات في ولاية جورجيا، في الـ21 من الشهر الجاري.

وخلال منشور له عبر منصته "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه سينشر التقرير المفصل بشأن ما أسماه "تزوير الانتخابات"، يوم الاثنين المقبل.

وندد الرئيس السابق للولايات المتحدة، في وقت سابق، بالاتهامات الموجهة إليه في جورجيا بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية، معتبرا أنها "زائفة".

وكتب ترامب، قائلا: "تبدو لي زائفة.. لماذا لم يوجهوا التهمة لي قبل سنتين ونصف السنة، لأنهم يريدون القيام بذلك وسط حملتي السياسية".

وكان القضاء في ولاية جورجيا، وجه الاثنين الماضي، إلى ترامب و18 شخصا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسة.

وأعلنت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، خلال مؤتمر صحفي في أتلانتا، عن مهلة 10 أيام لترامب والمتهمين الآخرين في القضية، لتسليم أنفسهم طوعا للسلطات.

يأتي ذلك فيما ندد محامو ترامب في بيان بـ"تسريب لائحة اتهام مزعومة ومبكرة قبل إدلاء الشهود بإفاداتهم ومداولات هيئة المحلفين الكبرى، مشيرين إلى أن ذلك آلية غير دستورية تشوبها أخطاء".

الجدير بالذكر أنه منذ هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2020، أدلى مرارا وتكرارا بادعاءات مفادها أن الانتخابات شابها تزوير واسع النطاق.