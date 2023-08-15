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أوكرانيا: انفجارات تهز ثلاث مدن واندلاع حرائق في منشآت صناعية


اعلنت السلطات الأوكرانية ,اليوم الثلاثاء, وقوع انفجارات في ثلاث مدن ( لفيف ولوتسك ودنيبروبيتروفسك) ناجمة عن صواريخ روسية ليلة أمس.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرينفورم/ عن أندريه سادوفي عمدة بلدية لفيف قوله، إن القوات الروسية استهدفت المدينة ولم يذكر المزيد من التفاصيل".

من جانبه، أشار إيغور بوليشوك عمدة لوتسك، إلى تضرر مؤسسة صناعية وسقوط إصابات، حسب المعلومات الأولية، وذلك بعدما أفادت وسائل اعلام محلية بوقوع انفجارين واحدا تلو الآخر بفارق زمني قصير".

في حين أعلنت سلطات دنيبروبيتروفسك أيضا، عن تضرر مؤسسة صناعية، واندلاع حريق فيها مع أنباء عن إصابة شخص واحد".

وأعلنت الليلة الماضية، حالة التأهب الجوي في جميع أراضي أوكرانيا قبل أن يتم إلغاؤها بحلول ساعات الصباح"

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