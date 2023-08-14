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أنوار الحق يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الانتقالية في باكستان


أدى أنوار الحق كاكر اليمين الدستورية رئيسا للحكومة الانتقالية في باكستان، أمام الرئيس الباكستاني عارف علوي، خلال مراسم جرت ، اليوم الاثنين ، في القصر الرئاسي بإسلام آباد.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن كاكر -عضو مجلس الشيوخ - أدى اليمين الدستورية، بحضور رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف، وكبار المسؤولين ".

وكان الرئيس علوي قد أعلن أمس الاول، السبت، عن تعيين أنوار الحق كاكر، رئيسا لحكومة انتقالية تشرف على الانتخابات العامة في البلاد".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان، وفقا للدستور الباكستاني الذي ينص على تشكيل حكومة تصريف أعمال محايدة قبل شهرين على الأقل من الانتخابات لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة ".

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