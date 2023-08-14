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خطوة غير متوقعة.. واشنطن تعين سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة في النيجر


عينت واشنطن كاثلين فيتزجيبون، سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة لدى جمهورية النيجر.

ووافق الكونغرس الأمريكي حسبما نشره في موقعه الرسمي، على تعيين كاثلين أ. فيتزجيبون سفيرة فوق العادة ومفوضة في 27 يوليو 2023.

وتم اقتراح اسم الديبلوماسية الأمريكية في مارس 2023 ووافق الكونغرس على تعيينها يوم 27 يوليو، أي بعد يوم واحد من الانقلاب العسكري في النيجر الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وكاثلين أ. فيتزجيبون عضو مهني في السلك الديبلوماسي الأمريكي، وقد سبق لها أن شغلت منصب نائب رئيس البعثة في سفارة الولايات المتحدة في أبوجا بنيجيريا.

 

وقبل ذلك، كانت رئيسة قسم غرب وجنوب إفريقيا ثم مديرة مكتب التحليل الإفريقي في مكتب الاستخبارات والبحوث في وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن.

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