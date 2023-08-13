داعش الارهابي يتبنى الهجوم على المرقد الديني

كشف التلفزيون الإيراني، مساء يوم الأحد، عن تبني تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد شاه جراغ في شيراز جنوبي البلاد.

وقالت وكالة "إرنا" إن "مرقد شاه جراغ في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوبي البلاد، تعرض مساء الأحد إلى هجوم إرهابي أصيب خلاله 4 أشخاص".

وأضافت الوكالة الرسمية نقلا عن مسؤولين في المرقد، أن "4 أشخاص، اثنين من خدمة المرقد وزائرين اثنين، أصيبوا في إطلاق النار".

وذكرت الوكالة أن "حالة المصابين حرجة للغاية، وهناك أنباء عن وفاة الخادمين".

من جهتها قالت وسائل إعلام محلية إن "شخصا على الأقل لقي مصرعه في الهجوم الإرهابي الذي استهدف المرقد الديني، بالإضافة إلى إصابة 7 آخرين".

هذا، وأكد مسؤول ومتولي مرقد شاه جراغ أن "قوات الأمن ألقت القبض على أحد منفذي الهجوم وتبحث عن آخر لاذ بالفرار".