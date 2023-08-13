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وثائق جديدة قد تدين ترامب في قضية قلب نتائج الانتخابات الأمريكية


أعلنت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الادعاء الذي يحقق بشأن تهمة تخطيط الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، سنة 2020، لديه "وثائق ورسائل" بمثابة أدلة قوية.

وأورد المصدر، أن "الادعاء لديه رسائل نصية وإيميلات مرتبطة على نحو مباشر بالفريق القانوني لترامب، وجرى تبادلها في وقت مبكر من كانون الثاني 2021، أي قبل أسابيع من تسليم السلطة، للرئيس المنتخب وقتئذ، جو بايدن".

ويحتمل أن تكون تلك النصوص بمثابة توثيق لما دار بين معاونين لترامب، بشأن ادعاء تزوير الانتخابات لفائدة الديمقراطيين.

وكتبت "سي إن إن"، أن "الادعاء قد يطلب توجيه تهم لأكثر من عشرة أفراد في هذه القضية، بينما يرتقب عرض الملف أمام هيئة محلفين كبرى، الأسبوع المقبل".

وأوردت الشبكة نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن "المحققين يشكون في أن يكون عناصر من فريق ترامب قد دخلوا إلى نظام برمجي حساس خاص بالانتخابات، بينما كانوا يسعون لعكس نتائج الانتخابات".

ويرجح أن يكون أعضاء فريق ترامب قد حاولوا إلى النظام الانتخابي، في مسعى للعثور على أي مؤشر أو دليل يدعم مزاعمهم القائلة بتزوير الانتخابات.

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