رقم ضخم.. أوروبا تكشف قيمة الذخائر المقدمة لأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، تقديم حوالي 224 ألف قذيفة مدفعية وأكثر من ألفي صاروخ من مختلف الأنواع، إلى أوكرانيا خلال الأشهر الماضية.

وقال ستانو، إن القيمة الإجمالية للذخائر المقدمة ل‍كييف بلغت 1.1 مليار يورو، ضمن مساعي الدول الأعضاء في الاتحاد لتزويد أوكرانيا بمليون ذخيرة بحلول ربيع عام 2024.

وكان المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أعلن عن تسليم 220 ألف ذخيرة متنوعة ل‍أوكرانيا في يونيو/ حزيران الماضي.