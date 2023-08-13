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الافراج عن جميع ارصدة إيران المجمدة في كوريا الجنوبية


أكد رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، اليوم السبت، أن كوريا الجنوبية أفرجت عن جميع أرصدة إيران لديها، بموجب صفقة بين واشنطن وطهران.

وقال فرزين: "أفرجت كوريا الجنوبية عن جميع أرصدتنا المجمدة لديها بعد متابعات فنية ودبلوماسية معها. قريبا سيتم إيداع هذه الأموال في 6 بنوك إيرانية في قطر لشراء سلع غير خاضعة للعقوبات. لدينا أرصدة مجمدة لدى دول أخرى أيضا وسيتم تحريرها قريبا".

ونقلت وكالة بلومبيرغ عن مسؤولين قولهم إن الولايات المتحدة طلبت في اليوم السابق تحويل الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية عبر سويسرا إلى مصارف في قطر، وسيتم تبادل السجناء بين واشنطن وطهران بمجرد استكمال عمليات التحويل.

وبحسب تفاصيل الصفقة التي أوردتها وسائل الإعلام في الولايات المتحدة في وقت سابق، فمن المتوقع أن تفرج إيران عن 5 سجناء أمريكيين تحتجزهم، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الإيرانيين وكذلك الإفراج عن قرابة 6 أو 7 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني في كوريا الجنوبية.

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الافراج عن جميع ارصدة إيران المجمدة في كوريا الجنوبية
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