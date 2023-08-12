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روسيا تندد بالهجوم الاوكراني على جسر القرم وتتوعد بالرد


نددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بما وصفته بأنه "هجوم إرهابي" أوكراني على جسر القرم، قائلة إنه عرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، وتعهدت بالرد عليه.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، في بيان على تيليغرام: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لمثل هذه الأعمال الهمجية ولن تمر دون رد".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في وقت سابق، إن قواتها أحبطت هجوما بالصواريخ شنته أوكرانيا على الجسر الذي يبلغ طوله 19 كيلومترا ويربط شبه جزيرة القرم ب‍روسيا عبر مضيق كيرتش.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية أسقطت أيضا عددا من الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت شبه الجزيرة.

 

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