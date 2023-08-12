الرئيس الباكستاني يصادق على تعيين رئيس حكومة انتقالية لتنظيم الانتخابات

صادق الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم السبت، على تعيين أنوار الحق كاكر رئيسا لحكومة انتقالية حتى تنظيم الانتخابات العامة في البلاد ".

جاء ذلك بعد اجتماع شهباز شريف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بصفته زعيم الأغلبية البرلمانية، وزعيم المعارضة رجاء رياض، حيث اتفقا على اختيار عضو مجلس الشيوخ الباكستاني أنوار الحق كاكر لرئاسة حكومة تصريف أعمال للإشراف على الانتخابات العامة ".

كان الرئيس الباكستاني أعلن أمس الأول الخميس ، حل البرلمان، قبل ثلاثة أيام من انتهاء ولايته، تمهيدا لإجراء انتخابات عامة مبكرة، وذلك بناء على توصية شهباز شريف ".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة خلال 90 يوما من حل البرلمان، وفقا للدستور الباكستاني الذي ينص على تشكيل حكومة تصريف أعمال محايدة قبل شهرين على الأقل من الانتخابات لضمان اجراء انتخابات حرة ونزيهة"