  الحجج الأمريكية للتواجد البحري بكثافة بين باب المندب وخليج عمان  وعلى مسافة من مضيق هرمز.

عدنان علامه ||



/ عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين

عادة للتسويق لأي منتج جديد يتم تكثيف الحملات الإعلانية في وسائل الإعلام.

وأما الترويج لأي مشروع سياسي أو عسكري يتم تسخير وسائل الإعلام للترويج له أو لتضليل الرأي العام. وعادة يتم تسخير وسائل الإعلام المشهورة والأكثر قراءة. لذا إخترت لكم ما كتبته الBBC حول حجج وتوقيت إرسال امريكا حاملة طائرات و 3000 جندي أمريكي إلى البحر الأحمر بحجة "ردع نشاط إيران" كما يزعمون في عنوان المقال البراق.

وأما الشياطين فتكمن في التفاصيل التي يخفيها الشيطان الأكبر من سبب الوجود العسكري المستفز لإيران واليمن تحديدًا.

لذا آمل اخذ العبرة فيكيفية تسخير الإعلام خدمة للمشاريع المشبوهة على كافة المستويات السياسات والعسكرية. وتم التركيز مؤخرًا التركيز على إلغاء القيم الأخلاقية والترويج للشذوذ والقضاء على الروابط الاسرية وفرضه بالقوة في مجتمعاتهم وسن القوانين لحماية التحلل الاخلاقي.

فهل تريد أمريكا فرض "دينها“ الجديد على المنطقة العربية والفارسية بقوة حاملة الطائرات و 3000 جندي؟؟؟!!!

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