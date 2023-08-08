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روسيا تعلن: خمس بلدات أصبحت تحت سيطرة قواتنا


صرح حاكم مقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، بأن الجيش الروسي تمكن خلال الأيام الأخيرة من تحرير خمس بلدات في المقاطعة وأصبحت الآن تحت سيطرة القوات الروسية.

وقال غانتشيف: "في الأيام الأخيرة أضيفت خمس بلدات إلى أراضي مقاطعة خاركوف المحررة، والخاضعة لسيطرتنا".

 ووصف الحاكم هذه النتيجة لتقدم القوات الروسية بأنها "مؤشر قوي". 

وشدد غانتشيف على أن تحركات القوات الروسية "في عمق أراضي العدو نشطة للغاية".

وكتب غانتشيف في قناته على "تلغرام"، أن القوات الأوكرانية كثفت قصفها للبلدات التي تسيطر عليها روسيا في المقاطعة باستخدام القذائف الغربية والذخائر العنقودية.

وتابع غانتشيف أن "وزارة الدفاع الروسية أكدت أن الجنود الروس سيطروا على مواقع أكثر فائدة في منطقة بلدة أولشانا، وبشكل عام تقدم خط الجبهة عدة كيلومترات لصالحنا".

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