الرئيس التركي يعلن عن نقل جميع منكوبي زلازل شباط الماضي الى منازل مسبقة الصنع منتصف الشهر الجاري

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه بحلول منتصف الشهر الجاري سيتم نقل جميع منكوبي الزلازل التي ضربت جنوب البلاد في السادس من شباط الماضي والمقيمين في المخيمات والمنشآت المؤقتة إلى منازل مسبقة الصنع.

وقال أردوغان في كلمة له خلال اجتماع للحكومة في المجمّع الرئاسي بالعاصمة أنقرة اليوم إن حكومته ترمي إلى إعادة هيكلة 6.5 مليون شقة سكنية في عموم تركيا، منها 1.5 مليون شقة في إسطنبول لوحدها، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الزلازل.

واضاف : بحلول منتصف اب الجاري سيتم نقل جميع منكوبي الزلزال جنوبي البلاد، والقاطنين في المخيمات والمنشآت المؤقتة إلى منازل مسبقة الصنع.

وفي سياق الحديث عن تشجير البلاد قال أردوغان أن حكوماته المتعاقبة زرعت 6 مليارات و572 مليون شتلة خلال الأعوام الـ21 الأخيرة، مسجلة بذلك رقما قياسيا "يصعب تحطيمه"مؤكدا ان حكومته تهدف إلى زرع 30 مليون شتلة بحلول نهاية العام الجاري .