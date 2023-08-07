إيران تحدد "الأسباب الرئيسية" للأزمة الأوكرانية

رأى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، أن "استفزازات" منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، من الأسباب الرئيسية لاندلاع الأزمة الأوكرانية، فيما أشار إلى مواصلة بلاده جهودها لوقف الأزمة الأوكرانية، واللجوء إلى الحل السياسي.

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي ب‍اليابان، إنه "لطالما أكدت إيران على موقفها الثابت والمبدئي بأن الصراع ليس هو الحل"، لافتاً إلى أن "روسيا جارة مهمة لإيران، ونتبع شعار "لا للشرق ولا للغرب" في مجال الاستقلال السياسي، ولقد تفاعلنا مع الغرب والشرق، وسنواصل القيام بذلك في إطار ضمان المصالح الإيرانية".

وجدد وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمره الصحفي ب‍اليابان، نفيه إمداد طهران بالمسیرات الإيرانية في الأزمة الأوكرانية، فيما لفت إلى أنه "كان هناك تعاون دفاعي بين طهران وموسكو خلال السنوات الأخيرة".