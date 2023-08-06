الصفحة الدولية

انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا


انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ، اليوم الاحد ، محمد تكالة رئيسا جديدا للمجلس خلفا للرئيس السابق خالد المشري، الذي شغل هذا المنصب على مدى خمس سنوات.

وحصل تكالة، خلال جولة التصويت الثانية، على 67 صوتا، مقابل 62 صوتا لمنافسه، فيما امتنع عضوان عن التصويت.

وعقب الإعلان عن نتيجة التصويت، تقدم المشري بتهانيه لخلفه تكالة لفوزه برئاسة المجلس ".

يذكر ان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تشكل استنادا إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 كانون الاول 2015، وفقا لنص المادة (67) من الاتفاق السياسي، وبعد أن قام المؤتمر الوطني العام بعقد جلسته الأخيرة بتاريخ 5 نيسان 2016، التي تم فيها إجراء التعديل الدستوري العاشر الخاص بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وفقا للمادة (65) من الاتفاق، وبهذا تحول "المؤتمر الوطني العام" إلى صفته الجديدة "المجلس الأعلى للدولة".وينظم الاتفاق السياسي في ليبيا علاقة المجلس الأعلى للدولة بمجلس النواب والمجلس الرئاسي في صياغة التشريعات واستشارته الملزمة في إدارة شؤون البلاد"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا
تصاعد الضغط على انقلابيي النيجر مع اقتراب انتهاء المهلة لتدخل عسكري
أوكرانيا تقصف "بوابة القرم" بالصواريخ
"فاغنر" تصل إلى النيجر.. هذا ما ستقدمه
صراع السلطة يستمر.. ترامب يتعهد بإطلاق تحقيق "عاجل" ضد بايدن وعائلته
الخارجية التركية تدين سماح السلطات السويدية لافراد من الحزب العمال اساءوا للاردوعان
روسيا تكشف تفاصيل الانفجارات في موسكو وتولا
طهران تكشف: أسلحتنا تخترق المنظومات الأمريكية
من جهة البحر الأسود.. روسيا: مسيرة أمريكية اخترقت اجوائنا
السجن ثلاثة سنوات لرئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بتهمة الفساد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو علي : والله لو الحكومة الكويتية برؤوسهم عقل ومنطق لارجعوا الحدود إلى ماقبل الغزو لان القلق والهم من وراء ...
الموضوع :
وزير الخارجيَّة الكويتي يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة
ابومحمد : نرفع شكوى الى الله ونرجوا من المسؤولين التي تقع على عاتقهم مسؤولية المتابعه النظر بالتجاوزات من قبل ...
الموضوع :
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
ابن النجف : حياك الله ابو مصطفى توجيه صائب ووسط الهدف نريد منك بعد توجيه على محافظ النجف الأشرف لانه ...
الموضوع :
السوداني يوجه بمحاسبة القادة الذين يقع ضمن مسؤوليتهم اي عمل تخريبي يمس ابراج الطاقة
محمد الشامي : اخي العزيز اذكر الخقائق والنتواجدون الاصليون من سكنة ذي قار قضاء سوق الشيوخ وبالاخص ناحية الطار ومن ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عاشقة العباس : والله يا يزيد لاتمحي ذكرنا ولاتميت وحينا والله صدقت السيدة زينب عليها السلام ...
الموضوع :
ما قصة تمثال أبا الفضل العباس (عليه السلام) في ألبانيا؟!
ابوخديجه الحمداني : رضوان الله تعالى عليه ...
الموضوع :
قصة المظلوم الشهيد د. ادواردو آنيلي (مهدي)
فاعل خير : لا تنسون حامد الزوبعي وكيل وزير النفط كان الذراع اليمنى لاحسان وكان هو عراب جميع صفقات احسان ...
الموضوع :
محكمة جنايات الفساد تستقدم وزير النفط السابق احسان عيد الجبار بسبب "التربح من أعمال وظيفته"
احمد : سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسبة الى العشائر التي ذكرت اعلاه . اقول احسنت لاكن بودي ان ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
Mahdi Alzurfi : شكرا لكم ...
الموضوع :
سحب يد مدير مستشفى الرشاد وفتح تحقيق باختفاء 160 "مكيف هواء"
فضائل الحسين بن علي : مقال جميل يتحدث عن سيد شباب أهل الجنة وابن سيدة النساء، وسبط سيد الأنبياءﷺ وخامس أهل الكساء، ...
الموضوع :
فضائل الإمام الحسين (ع) في كتب أهل السنة
فيسبوك