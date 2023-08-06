انتخاب رئيس جديد للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا

انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ، اليوم الاحد ، محمد تكالة رئيسا جديدا للمجلس خلفا للرئيس السابق خالد المشري، الذي شغل هذا المنصب على مدى خمس سنوات.

وحصل تكالة، خلال جولة التصويت الثانية، على 67 صوتا، مقابل 62 صوتا لمنافسه، فيما امتنع عضوان عن التصويت.

وعقب الإعلان عن نتيجة التصويت، تقدم المشري بتهانيه لخلفه تكالة لفوزه برئاسة المجلس ".

يذكر ان المجلس الأعلى للدولة في ليبيا تشكل استنادا إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 كانون الاول 2015، وفقا لنص المادة (67) من الاتفاق السياسي، وبعد أن قام المؤتمر الوطني العام بعقد جلسته الأخيرة بتاريخ 5 نيسان 2016، التي تم فيها إجراء التعديل الدستوري العاشر الخاص بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وفقا للمادة (65) من الاتفاق، وبهذا تحول "المؤتمر الوطني العام" إلى صفته الجديدة "المجلس الأعلى للدولة".وينظم الاتفاق السياسي في ليبيا علاقة المجلس الأعلى للدولة بمجلس النواب والمجلس الرئاسي في صياغة التشريعات واستشارته الملزمة في إدارة شؤون البلاد"