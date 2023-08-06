أوكرانيا تقصف "بوابة القرم" بالصواريخ

ذكرت وسائل اوكرانية، اليوم الاحد، نقلا عن حاكم القرم المعيّن من قبل موسكو سيرغي أكسيونوف بأن جسر تشونجار بشبة جزيرة القرم تضرر إثر ضربة صاروخية أوكرانية.

ونقلت رويترز عن أكسيونوف "تضرر جسر تشونجار نتيجة ضربة صاروخية".

وكان جسر تشونهار، وهو طريق إمداد رئيسي للجيش الروسي، قد تعرض بالفعل للهجوم والضرر من قبل القوات الأوكرانية في حزيران.

والجسر الذي يطلق عليه اسم "بوابة القرم" هو واحد من عدة جسور تربط بين شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو وضمتها من جانب واحد في عام 2014 من أوكرانيا، والبر الرئيسي ل‍أوكرانيا.