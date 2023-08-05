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السفارة الإيرانية في عمان تحذر رعاياها من هذا الامر


أصدرت السفارة الإيرانية لدى سلطنة عمان، اليوم السبت، تحذيرا لرعاياها من الأشخاص الذين يعطون وعودا مختلفة بخدمات باسم مؤسسات وهيئات رسمية لقاء مبالغ ضخمة.

وحذّرت سفارة طهران الرعايا الإيرانيين الذين يخطّطون للسفر إلى عمان، من الأشخاص الذين يعدونهم بتقديم خدمات متنوعة لقاء الحصول على مبالغ طائلة منهم.

وقالت في البيان: "في الآونة الأخيرة، لوحظ وجود أشخاص يعدون بتقديم خدمات متنوعة للإيرانيين، بما في ذلك الحصول على تأشيرات من سفارات بعض الدول، والقيام بعمليات الهجرة والإقامة، والبحث عن عمل، والأنشطة الاقتصادية، وشراء العقارات، وما إلى ذلك، لقاء مبالغ مالية ضخمة يتم استلامها من المتقدمين".

وأضافت: "هؤلاء الأشخاص هم في الغالب غير مرخّصين لمثل هذه الأنشطة وليست لديهم مؤسسات أو مكاتب مسجلة رسميا، حيث يقدمون أنفسهم أحيانا على أنّهم مرتبطون بالمؤسسات الحكومية في جمهورية إيران الإسلامية أو سلطنة عمان، بما في ذلك هذه السفارة".

وطلبت سفارة إيران في عُمان من الرعايا الإيرانيين الحصول على المشورة اللازمة من سفارة بلادهم أو غيرها من المؤسسات الرسمية ذات الصلة في البلاد، لتجنب الوقوع في فخ هؤلاء المحتالين، كما شددت على ضرورة إبلاغ السفارة في حال مواجهة الأشخاص المذكورين.

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