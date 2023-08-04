الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت أكثر من 43 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي منذ أن بدأت الهجوم المضاد في شهر ، حزيران ،الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه "منذ بداية هجوم كييف، تم تدمير أكثر من 4.9 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس".

وتابعت: "ان أوكرانيا خسرت خلال شهرين من هجومها المضاد 747 مدفعا ميدانيا من بينهم 76 منظومة مدفعية من طراز /إم777/ أمريكي الصنع، و84 مدفع ذاتي الدفع صنع بولندا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا".

وأوضحت: "منذ بداية الهجوم فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 1800 دبابة ومركبات قتالية مدرعة من بينهما 25 دبابة /ليوبارد/ على خط التماس".

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع متقدمة قرب بلدات /أولشانا وبيتروبافلوفكا وتوكاريفكا/ على محور /خاركوف/.

وأكد البيان ،أن الإجراءات النشطة للقوات الروسية نجحت في صد أربع هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة /نوفوسيلوفسكوي/ في /لوغانسك".