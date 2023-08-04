الصفحة الدولية

الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت أكثر من 43 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد


 اعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي منذ أن بدأت الهجوم المضاد في شهر ، حزيران ،الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه "منذ بداية هجوم كييف، تم تدمير أكثر من 4.9 ألف قطعة من الأسلحة المختلفة للقوات المسلحة الأوكرانية على خط التماس".

وتابعت: "ان أوكرانيا خسرت خلال شهرين من هجومها المضاد 747 مدفعا ميدانيا من بينهم 76 منظومة مدفعية من طراز /إم777/ أمريكي الصنع، و84 مدفع ذاتي الدفع صنع بولندا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا".

وأوضحت: "منذ بداية الهجوم فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 1800 دبابة ومركبات قتالية مدرعة من بينهما 25 دبابة /ليوبارد/ على خط التماس".

وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع متقدمة قرب بلدات /أولشانا وبيتروبافلوفكا وتوكاريفكا/ على محور /خاركوف/.

وأكد البيان ،أن الإجراءات النشطة للقوات الروسية نجحت في صد أربع هجمات للقوات الأوكرانية في منطقة /نوفوسيلوفسكوي/ في /لوغانسك".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدفاع الروسية: أوكرانيا فقدت أكثر من 43 ألف جندي منذ بدء الهجوم المضاد
السودان.. "الجيش" يقصف مواقع "الدعم" في الخرطوم بحري
اعتداء جديد على القرآن من قبل "ايرانية" في ستوكهولم
في أوكرانيا.. الكشف عن مفاجأة تخص "الهجوم المضاد"
المحكمة الفيدرالية تحدد موعد جلسة الاستماع القادمة لترامب
الحكومة السويدية تجتمع مع الاتحادات الدينية حول جريمة حرق القران الكريم في السويد
رئيسة الوزراء الدنماركية تحسم الجدل: حرق الكتب ليس حرية تعبير
ترامب يوجه اتهاما لبايدن ويتوقع اعتقاله
ترامب يصل إلى المحكمة في واشنطن
محكمة روسية تفرض غرامات مالية على شركة "ابل"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
ابو حيدر العراقي : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال محمد علي وفاطمة والحسن والحسين وعجل فرج الحجة ...
الموضوع :
ضربة مُعلم… هكذا فعلها السوداني الشجاع
ابراهيم غ.ك : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اكتبني واقبلني من المبايعين وعهدا علي ذلك اللهم و توفني وابعثني وانشرني ...
الموضوع :
مبايعة الامام الحجة بن الحسن ارواحنا لمقدمه في الفداء في يوم الغدير الاعر
ر ح ن : احسنت واجدت ووضعت اصبع طبيب يحمل مشرط على جرح لتطبيبه، ولطالما نكؤوا وينكأ البعثيون وأعداء العراق بهذا ...
الموضوع :
ما هو المبرر للعداء مع إيران ؟؟
ضياء عبد الرضا : الى الشييخ عبدالرضا البهادلي مرحبا بك في مقالك المنشور في وكالة براثا عندما يكون الانسان او البشر ...
الموضوع :
ايران تستحق الولاء ولا تستحق الشتم
Salam Albader : العراقيون غير مأهولين لهذا النوع من الاقتصاد في هذا الوضع الراهن، ولاتوجد بيئه او بنى تحتيه حتى ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء: القيمة السوقية لثروات العراق الخام تتجاوز الـ15 تريليون دولار
ع.ع.ا : مع إعتذري لنادينا ومنتخباتنا الوطنية فهم أهلاً للإنتصار ونصر و أنا متأكد من ذلك لأن العراقي منذ ...
الموضوع :
السياسة في الرياضة..!!
علي السراي : يكون الاسترداد متاحاً حين تكون هنالك معاهدة بين البلدين خاصة بتسليم المطلوبين وفق مذكرات الاحكام التي تصدر ...
الموضوع :
خبير قانوني : رئيس مجلس القضاء الاعلى له السلطة العليا في استرداد من قام بحرق القرآن الكريم
أبو رغيف : حارق ألقرآن ألكريم هذا يدعى سلوان موميكا لاجىء عراقي في السويد وحسب سيرته وكونه مؤسس حزب الاتحاد ...
الموضوع :
الحكومة العراقية تدين حرق المصحف الشريف في السويد
سالم البدر : أرى بإن دين أمريكا قد أرتفع لإيران المسلمه،وللعالم بإجمعه، وسيدفعون رغم أنوفهم هذا الدين المتراكم من الظلم ...
الموضوع :
إيران تتهم أمريكا بـ"جرائم سابقة" وتكشف تفاصيل جديدة بشأن اغتيال الشهيد سليماني
ضياء عبد الرضا : هي وين اكوا حكومه عراقيه بعدين مسرور يعني انتوا ما تعرفوا هو وغيرهم في اقليم كردستان صهاينه ...
الموضوع :
زيارة غير معلنة.. الفتح يدعو الحكومة للتأكد من ذهاب بارزاني الى الكيان الصهيوني
فيسبوك