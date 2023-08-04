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السودان.. "الجيش" يقصف مواقع "الدعم" في الخرطوم بحري


وقعت اشتباكات عنيفة، اليوم الجمعة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، فيما أشار شهود عيان الى ان مدفعية الجيش قصفت مواقع عدة للدعم السريع في العاصمة.

وأضاف الشهود أن "أعمدة الدخان تتصاعد في الخرطوم بحري بعد اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع".

في الأثناء، أعلنت مجموعة من قوات حرس الحدود التابعة للدعم السريع انضمامها إلى قوات الجيش السوداني، استجابة لدعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، والذي دعا إلى احتواء أية قوات تابعة للدعم السريع وترغب في الانضمام لقوات الجيش السوداني.

وقال بيان صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليوم الجمعة: "استجابة لقرار القائد العام إنضمام مجموعة من قوات حرس الحدود كانت تتبع للدعم السريع قوامها 238 فردا بكامل عتادها الحربي للقوات المسلحة عبر الفرقة السادسة عشرة مشاة – نيالا".

يشار إلى أن السودان انزلق إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل/نيسان الماضي، وتوصل الطرفان لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بوساطة سعودية أميركية.

غير أن المفاوضات التي جرت في جدة تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن تبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وأسفر النزاع حتى الآن عن مقتل 3 آلاف شخص على الأقل، وتشريد أكثر من 3 ملايين.

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