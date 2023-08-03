رئيسة الوزراء الدنماركية تحسم الجدل: حرق الكتب ليس حرية تعبير

اعتبرت ورئيسة الوزراء ميتيه فريدريكسن في أول تعليق لها على جريمة حرق القران الكريم أن حوادث حرق الكتب لا يمكن وضعها في إطار حرية التعبير ، وأضافت في تصريحات صحفية مساء اليوم الخميس:"لا أرى أن الفعل الذي يترتب عليه حرق كتب يمكن وصفه بتعبير عن الرأي، ولذلك فإن الإجراءات التي ستجرم من حرق الكتب الدينية، لا تساهم في الحد من حرية التعبير". وأكدت رئيسة الوزراء أنه من الضروري العمل عل تعديل القانون وتجريم هذه الأفعال.



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