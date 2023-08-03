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محكمة روسية تفرض غرامات مالية على شركة "ابل"


فرضت محكمة روسية، اليوم الخميس، غرامة مالية قدرها 400 ألف روبل (4300 دولار) على شركة أبل، بدعوى عدم حذف الشركة ملفات تعتبرها موسكو مزعزعة للاستقرار السياسي في البلاد.

وذكرت وكالة "ريا نوفستي" الروسية نقلًا عن قاضي المحكمة، قوله إن "شركة Apple Distribution International LTD تعتبر مذنبة بارتكاب مخالفة إدارية بموجب الجزء الـ2 من المادة 13.41 من قانون المخالفات الإدارية لروسيا الاتحادية".

وبحسب المحكمة، فإن شركة "أبل" لم تقم بحذف ملفي بودكاست يهدفان إلى "زعزعة استقرار الوضع السياسي في روسيا من تطبيق Apple Podcasts، بعد أن طُلب منها ذلك بشكل رسمي من الهيئات المعنية الروسية".

واعتبرت الوكالة الروسية أن "الغرامة التي فرضت على شركة أبل مخففة، إذ ينص القانون على أن العقوبة المالية في مثل هذه القضايا تبدأ من 800 ألف روبل إلى 4 ملايين روبل".

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