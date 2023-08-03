ترامب يقول إنه مستعد للاعتقال

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه مستعد للاعتقال بتهمة اقتحام مبنى الـ"كابيتول".

وكتب ترامب: "أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم اعتقالي لتحدي انتخابات مزورة ومسروقة، إنه لشرف عظيم أن يتم اعتقالي من أجل ذلك".

واستدعت محكمة في واشنطن ترامب بعد أن وافقت هيئة المحلفين على لائحة اتهام ضده في محاكمة حول التدخل في انتخابات عام 2020.

وتضمنت التهم الموجهة إلى ترامب اتهامًا واحدًا بالتآمر للتحايل على الولايات المتحدة، وتهمة أخرى بالتآمر لعرقلة إجراء رسمي، بالإضافة إلى تهمة التدخل ومحاولة التدخل في إجراء رسمي، وتهمة أخيرة تتعلق بالتآمر ضد الحقوق.

ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة في واشنطن، يوم 3 أغسطس/آب الجاري.

يذكر أن مجموعة من أنصار الرئيس الأمريكي السابق المنتمي إلى الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، اقتحمت، في الـ 6 من يناير/كانون الثاني 2021، مبنى الـ"كابيتول"، خلال جلسة الكونغرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.