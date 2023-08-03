تركيا.. تعيين قائد جديد للجيش

نشر مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، قرارا يفيد بأن المجلس العسكري الأعلى في البلاد عين الجنرال متين جوراك رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة.

وذكر البيان انه "سيكون جوراك خليفة ليشار غولر الذي عينه أردوغان وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة".

واجتمع مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، الخميس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وشارك في الاجتماع كل من جودت يلماز نائب الرئيس التركي، ووزراء العدل يلماز تونج، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والخارجية هاكان فيدان، والدفاع يشار غولر، والداخلية علي يرلي قايا.

كما شارك في الاجتماع، الفريق موسى آوسفر قائد القوات البرية الموكلة إليه مهمة رئاسة الهيئة العامة للأركان، وقائد القوات البحرية الأميرال أرجمنت طاطلي أوغلو، وقائد القوات الجوية أتيلا غولان.