الصين.. تعيين قائد جديد للترسانة النووية

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الإثنين، عن تعيين قائدا جديدا للقوات المسلحة التي تشرف على صواريخ البلاد التقليدية والنووية، وذلك قبل يوم من الذكرى السنوية السادسة والتسعين لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.

وأفادت وسائل إعلامية رسمية "بتعيين وانغ هو بين النائب السابق لقائد القوات البحرية الصينية، كقائد جديد للقوة الصاروخية بجيش التحرير الشعبي الصيني، وتعيين شيوي شي شنغ في منصب المفوض السياسي الجديد للقوة الصاروخية، مع ترقيتهما إلى رتبة جنرال".

وقدم الرئيس شي تهانيه للضابطين، بالرتبة التي تعد الأعلى للعسكريين أثناء الخدمة الفعلية في الجيش الصيني، وفي وقت لاحق، التقط هو وقادة آخرون صورا جماعية معهما.