مجلس الامن يقرر سحب قوات حفظ السلام من مالي

أعلن مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عن اصدار قرار أنهى بموجبه مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، الأمر الذي سبق أن طالبت به باماكو، على أن تتم العملية خلال ستة أشهر.

وقال المجلس في بيان ان "القرار الذي صدر بإجماع أعضاء المجلس وينص على إنهاء مهمة البعثة في مالي "اعتبارا من 30 حزيران"، ووقف أنشطة جنود حفظ السلام اعتبارا من أول تموز، تمهيدا لتنظيم عودة هؤلاء "بحلول 31 كانون الأول".

وجاء التصويت بعد أسبوعين من وصف وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب مهمة الأمم المتحدة التي بدأت عام 2013 بأنها "فاشلة"، وطلب أمام مجلس الأمن الدولي إنهاءها فورا.

تدهورت علاقات مالي مع الأمم المتحدة بشكل حاد منذ أتى انقلاب عام 2020 إلى السلطة بنظام عسكري أوقف أيضا التعاون الدفاعي مع فرنسا.

وتحالف المجلس العسكري مع روسيا واستعان بمجموعة فاغنر المسلّحة.