أعلن رئيس حركة زابوروجيه "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية شنت هجوما مضادا في منطقة حافة فريمفسكي في اتجاه قرية روفنوبل.

وقال روغوف: "شنت قواتنا هجوما مضادا في منطقة حافة فريمفسكي في اتجاه قرية روفنوبل وضربت مواقع العدو. والقتال مستمر".

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب قوله، فقد تم قصف قرى في منطقة في فيليكايا نوفوسولكا وبافلوفكا وفلاديميروفكا، حيث توجد مجموعات من القوات المسلحة الأوكرانية، بالمدفعية وقذائف الهاون.

وأكد روغوف أن مشاة البحرية من أسطول المحيط الهادئ الروسي ووحدة "كاسكاد" شاركوا في الهجوم المضاد.