كندا تهتم بمصالحها وليس بالديمقراطية

نعيم الهاشمي الخفاجي ||-

الدول الغربية تحكم شعوبها بطريقة حكم ديمقراطي، لكن الأنظمة الغربية الرأسمالية لاتتحرج في دعم أنظمة دكتاتورية قمعية بدوية متخلفة، الديمقراطية الغربية مخصصة للشعوب الغربية بشكل خاص.

المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي نقد ظاهرة تبني الدول الغربية في حكم شعوبها بالطرق الديمقراطية، وفي نفس الوقت تدعم دول الغرب أنظمة عربية دكتاتورية متخلفة، تحكم بعقلية بدوية.

في مسرحية الربيع العربي تم استهداف دول عربية ذات أنظمة حكم جمهوري، تقف أنظمتها مواقف عدائية من المشاريع الغربية، رغم أن بعض تلك الأنظمة العربية الجمهورية قد انبطحوا، لكن هذا لم يعفيهم من عملية إسقاط انظمتهم، مثل ماحدث مع معمر القذافي، دعمت الدول الغربية المظاهرات بالدول العربية، بشكل انتقائي، شجعت ودعمت المظاهرات التي استهدفت أنظمة حكم عربية لاتسير بفلك دول الغرب، الدول الغربية منعت انتقال المظاهرات المطالبة بالحريات للدول البدوية العربية التي تسير بفلك المشاريع الاستعمارية.

السلطات السعودية قامت في عمليات قمع واضطهاد المواطنين السعوديين بطرق وحشية، أدت تلك العمليات إلى عدد من الفتيات السعوديات إلى استراليا وكندا، السلطات السعودية اعتبرت منح لجوء سياسي أو انساني لفتيات سعوديات تدخل بالشؤون الداخلية السعودية، وتم تخفيض العلاقات الدبلوماسية.

السلطات الكندية ارتكبت خطيئة كبرى في عام، ١٩٩٧، قامت بتسليم مواطن سعودي مطلوب للسلطات السعودية اسمه ماجد الصايغ، شيعي سعودي من الشرقية بكذبة تفجيرات الخبر، التي نفذها تنظيم القاعدة الوهابي في أولى عمليات المجاميع الوهابية القاعدية في استهداف قواعد الرعايا الغربية في داخل السعودية والدول العربية والإسلامية والإفريقية، تم تسليم ماجد الصايغ رغم مطالبات منظمات حقوقية بالتحذير أن مصير ماجد الصايغ يكون الإعدام، السلطات السعودية تسلمت ماجد الصايغ ونفذت حكم الإعدام به، ولم تسلم جثته لذويه ليومنا هذا.

قبل عدة أيام تم الاعلان، عن إعادة العلاقات الكندية السعودية، هناك حقيقة قطع العلاقات السعودية الكندية ليست لها علاقة بالربيع العربي، لو كانت مرتبطة بالربيع لكانت قطع العلاقات بعام ٢٠١٢، عندما تم قمع مظاهرات ابناء شرق السعودية، وإنما قطعت العلاقات بعام ٢٠١٨ بقضية لجوء الشابة السعودية الهذلول، صدرت تصريحات رسمية كندية موجَّهة إلى الحكومة السعودية حول «الإفراج الفوري» عن مواطنين سعوديين نشطاء حقوقيين، ومدافعين عن حقوق المرأة السعودية، كان رد السعودية بقطع العلاقات، مسؤولين وساسة ومنظمات حقوقية كندية هاجمت تعسف النظام القضائي السعودية، بعد إعدام ٤٧ شخصاً أبرياء بحجج واهية غالبيتهم مواطنين سعوديين شيعة، المعروف أن السعودية سوق استهلاكية لمنتجات الشركات الغربية ومنها الكندية، كان حجم مبيعات الشركات الكندية يصل إلى اكثر من أربعة ملياردولار، أيضا السعودية اشترت أسلحة كندية، وتم توقيع عقد تسليح لمدة ١٤عاماً، السعودية ترسل آلاف من الطلاب للجامعات الأمريكية والكندية، سعر السمستر الواحد في الطب يصل إلى خمسين ألف دولار، بعد قطع العلاقات الكندية السعودية، كان يوجد ١٦٠٠٠ طالب سعودي في كندا، الحكومة السعودية طلبت من الطلبة مغادرة كندا واستكمال دراستهم في بلدان أخرى، أو عودتهم لبلدهم، الطلاب قبل دخولهم للجامعات يوقعون عقد بدفع التكاليف، بكل الاحوال السعودية دفعت الأموال للجامعات بشكل كامل، وقامت بنقلهم إلى أمريكا وايضا دفعت أموال استكمال دراستهم بالجامعات الأمريكية.

بتلك الحقبة، وزيرة خارجية السويد انتقدت النظام السعودي في اجتماع حقوق الإنسان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، السعودية استدعت سفيرها، والبحرين تضامنت مع السعودية، بسحب سفيرها، النتيجة الاتحاد الأوروبي هدد السعودية والبحرين، باليوم التالي أعادت السعودية ومعها البحرين سفيريهم إلى السويد بروح رياضية.

بكل الاحوال، ما رأينا من مصالحات بالخليج والشرق الاوسط، كان بسبب الصين، التي باتت المشتري الرئيسي إلى بترول السعودية والإمارات وقطر وإيران والعراق والجزائر وليبيا.

بسبب علاقات السعودية مع الصين، أعادت السعودية علاقتها مع سوريا، وايران، وكذلك مع تركيا، وأوقفت حرب اليمن واضطرت للتفاوض مع الحوثيين الذين كانت تصفهم في الفرس، المصالحات امر ضروري ومهم ومفيد لكل شعوب الخليج والشرق الأوسط والعالم، حالة السلم والتهدئة يجلب الأمن والاستقرار وتطور الاقتصاد، أفضل مليون مرة من الحروب والخصومات والتشرذم، رفض الآخر لا يمكن انهائه، لذلك المنطق والعقل يقول تعزيز الأمن والاستقرار يجلب التطور الاقتصادي والعيش الرغيد لكل شعوب المنطقة والعالم.

الواقع الجغرافي جعل السعودية والعراق وقطر والإمارات والبحرين وإيران جيران مع بعض، ومهما دارت حروب مذهبية، الشيعة والسنة باقون، لذلك من الأفضل والمهم أن تتظافر الجهود للتصالح والتعاون والعمل على تعزيز الاستقرار وإيجاد بيئة صالحة في بناء البنى التحتية والاهتمام بالجانب الاقتصادي والصناعي لرفاهية الشعوب ورقيها.

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

31/5/2023

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