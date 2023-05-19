خبر وتحليل اقتصادي ليوم 17-5-2023

د بلال الخليفة ||

1- مخزونات النفط الأمريكية ترتفع بأكثر من 5 ملايين برميل

صدرت بيانات مخزون النفط الأمريكي الخام لتسجل ارتفاعًا بأكثر من 5 مليون برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض في حدود 920 ألف برميل. بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية مما أثار مخاوف بشأن الطلب. ولذلك انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 74.60 دولارا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا، توازي 0.4 بالمئة، إلى 70.55 دولارا، في الساعة 0005 بتوقيت جرينتش.

ان احد المؤثرين في أسعار النفط هو بيانات وزارة الطاقة الامريكية حول المخزونات الاستراتيجية من النفط الخام، حيث دائما ما تستخدم الخزين في التأثير على سعر النفط وكما لاحظنا اول أيام الحرب الروسية الأوكرانية وبعد فرض عقوبات على النفط الروسي وارتفاع أسعار النفط، قامت أمريكا بسحب عدة ملايين من النفط الخام بغية تقليل الطلب على النفط الخام وبالتالي هبوط الأسعار، اما إعلانها عن ارتفاع المخزون فهو أيضا يهدف الى خفض السعر، اما تأثيره على العراق فسيكون سلبي لاعتماد العراق النفط في رفد موازنته العامة بالأموال.

2- وزير الاقتصاد والمالية الإيراني يبحث مع نظيره السعودي التعاون الجمركي والاستثماري والتجاري، وصياغة توقيع مذكرات تعاون مشترك، وكذلك الاستثمار في قطاعات النفط

نأمل من الحكومة ان تحذوا حذوا دول الجوار لكن بدون الإعفاءات الكمركية كي لا نقلل من حجم الإيرادات غير النفطية، اما تأثير ذلك الاتفاق على العراق، فلا اعتقد ان له تأثير.

3- السعودية تعلن عن بناء أكبر طاقة تخزينية للحبوب في الشرق الأوسط، برفعها بنسبة 40% إلى 3.5 ملايين طن مقارنةً بـ2.5 مليون طن في 2016، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي تماشياً مع رؤية 2030

هذا يوفر لهم امن الغذاء وعلى العراق ان يصنع سايلو لخزين إستراتيجي أيضا والازمة الأوكرانية وشحة امداد العالم بالحبوب ابان الحرب وضعتنا اما موقف صعب.

4- الرئيس الأمريكي بايدن يقول إن المحادثات تمضي قدماً مع الكونجرس فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة المهددة بكارثة اقتصادية مطلع يونيو المقبل في حال التخلف عن السداد، مضيفاً أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين (رويترز)

ان أسعار النفط مرتبطة بالدولار منذ معاهدة ببريتون وودز وبالتالي يجب اخذ التدابير الكافية للحيلولة دون التاثر بانهيار مصارف جديدة في العالم عن طريق تنويع العملة الصعبة بغير الدولار وبيع النفط بعملة أخرى كاليوان الصيني.

5- قيمة الليرة التركية تهبط بنسبة 0.15% من 19.58 إلى 19.61 ليرة مقابل الدولار الواحد، وذلك في أول يوم من التعاملات بعد الانتخابات الرئاسية التي تقرر إعادة إجرائها في 28 مايو الجاري لأول مرة في تاريخ تركيا، بعد أن حصل المرشحون على نسبة أصوات أقل من 50% .

ان الهبوط لسعر الدولار في الدول المجاورة له تاثيرين على العراق، الأول هو ان البضائع التي يستوردها العراق من تركيا تصل الى 13 مليار دولار سنويا وبالتالي سينعكس الامر إيجابيا على العراق، الاحتمال الثاني هو ما شهدناه نهاية العام الماضي بان الدولار قلت قيمته في اكثر من دولة مجاورة للعراق واحتمال ان ينخفض أيضا هنا ولذلك يجب العمل على استقرار السوق الذي يعتمد على الدولار في معاملاته التجارية الخارجية بعرض دولار اكثر ومنع تهريبه للخارج بالحوالات السوداء.

6- وزارة الخزانة الأمريكية تجدد تأكيدها على إمكانية دخول اقتصاد الولايات المتحدة في ركود بسبب تفاقم أزمة سقف الدين في البلاد، مع اقتراب الموعد الذي تنفد فيه السيولة الفيدرالية والمتوقع عند حلول شهر يونيو المقبل أو منتصفه

ان أمريكا هي من تمتلك الاقتصاد الأكبر في العالم وياتي بعدها الصين ثم الاتحاد الأوروبي وبالتالي ان الركود الاقتصادي يعني انخفاض الطلب على النفط وانخفاض سعرة وهذا يعني قله في الإيرادات النفطية العراقية وزيادة في العجز في الموازنة العامة الاتحادية ولذلك يجب الاهتمام بالايرادات غير النفطية وتعظيمها والاهتمام في الصناعه والزراعة لغرض تقليل خروج العملة الصعبة لشراء البضائع من الخارج.

7- سبع شركات أمريكية بينها شركتا فايس ميديا الإعلامية ومونيترونكس إنترناشونال للأمن المنزلي، تقدم طلبات للحماية من الإفلاس بموجب قانون الإفلاس الأمريكي، بسبب معاناتها من رفع أسعار الفائدة على مدى أكثر من عام.(بلومبيرغ)

الكلام هنا مشابه للكلام حول تاثير الدولار على أسعار النفط.

8- وزارة الخزانة الأمريكية تستبعد القدرة على الوفاء بجميع التزامات ديون الحكومة الأميركية بحلول شهر يونيو 2023، مما يؤدي إلى تخلف أمريكا عن سداد الديون لأول مرة في تاريخها.(رويترز)

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