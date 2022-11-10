فشل المظاهرات بالسعودية ومصر بسبب القمع

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

لا يمكن مقارنة الحياة السياسية وتمتع المصريين بهامش حرية الرأي وحق الانتخاب وتشكيل الأحزاب في مصر مع النظام البدوي الوهابي بالسعودية، الفرق شاسع يتسع إلى آلاف الساعات من الساعات الضوئية، بصفتي كمتابع للإعلام البدوي الوهابي المتخلف المعروف في إعلام الرجعية العربية صنيعة الاستعمار، هذا الإعلام المتخلف ساوى ما بين مظاهرات الاخوان ومظاهرات حنين في أحداث الربيع العربي وكيف الحزب الوهابي الحاكم استعمل كل قواه في سحق انتفاضة الربيع لدى الشعب السعودية بطريقة همجية قمعية مشابهة لإجرام العصابات الوهابية الداعشية بالعراق وسوريا واليمن وأفغانستان.

دعوة النشطاء من حركة الإخوان للتظاهر واسقاط نظام الجنرال السيسي لا يمكن أن تتحقق بظل طبيعة المجتمع المصري ووجود المكون المسيحي الذي يلعب دور مهم لمنع وصول الإخوان لحكم مصر، في عام ٢٠٢٠ تم توجيه دعوات من ناشط إخواني اسمه محمد علي طالب في خروج مظاهرات مليونية وأسموها بوقتها مظاهرات يوم الـ20 من سبتمبر، جاء الموعد ولم يخرج أحد للتظاهر، الان حركة الإخوان المسلمين أيضا طالبوا بخرج مظاهرات مليونية في يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني)الحالي، رغم قيام قنوات حركة الإخوان والفيالق الإعلامية للترويج للمظاهرات لكن أيضا يكون مصيرها الفشل والخذلان.

مصر لديها كثافة سكانية مع قلة الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز بل إن الأزمات الاقتصادية اليوم تشمل الكثير من دول العالم ومنها دول الاتحاد الأوروبي الغنية، مشاكل الكثير من الدول الاقتصادية منها أسباب داخلية ومنها بسبب جائحة كورونا ومنها بسبب حروب أوكرانيا التي سببت ارتفاع في أسعار الطاقة بشكل جنوني وارتفاع أسعار الزيوت والحبوب واللحوم…….الخ.

تحميل الجنرال السيسي من قبل شراذم الإخوان مسؤولية التردي الاقتصادي كذبة وخداع للشعب المصري، شيء طبيعي يتم استغلال مطالب الجماهير المحقة من قبل شياطين الإنس والجن في استهداف دول معينة دون غيرها، هناك رضا غربي لسياسة الجنرال السيسي في مصر، مصر علاقاتها جيدة مع الغرب لذلك يتم مساعدة النظام ولو كانت علاقات مصر سيئة مع الغرب لتم تحريك فيالق إعلامية لنشر اخبار لوقوع أحداث واشتباكات وعرض مقاطع فيديو لهرب الجنرال السيسي لدول الجوار والغاية خداع الرأي العام الشعبي، هناك استهداف إعلامي ودعم فتن والتشجيع ودعم وقوع حروب أهلية ضد دول معينة لا تسير مع القوى الاستعمارية.

لنعيد الذاكرة إلى أحداث الربيع الذي دعمته ومولته دول البداوة الوهابية لحرق سوريا ولبنان والعراق وليبيا واليمن وتونس لأن هذه الدول مصنفة سوفياتيا لذلك تم انهاك هذه الدول بمحاولة لفرض حكومات تعمل لصالح الغرب للسيطرة على تلك الدول المذكورة آنفا.

عندما انتقلت مظاهرات الربيع إلى السعودية كيف تم قمع الاحتياجات بموافقة غربية، ورأينا كيف غزت قوات عسكرية سعودية مملكة البحرين لقمع ثورة الشعب البحراني والتي طالبت هذه الثورة ببقاء الملك وعائلته بالحكم لكن بطريقة ملكية دستورية، إسقاط الإخوان في مصر وتونس ليس أن هذه الدول كسرت شوكة المشروع الإخواني كما يصوره الإعلام البدوي الوهابي أن المشروع الإخواني من يقف خلفه هي دول أوروبا الغربية، وبصورة هذا المشروع الليبرالي الغربي( المتطرف) ههههه.

دول الرجعية العربية من دول البداوة الوهابية هم صنيعة الاستعمار ولكن العجب العجاب إعلام هذه الدول العميلة تراهم ينسبون خيانات دولهم إلى دول أخرى والى ساسة أحزاب لم ولن يكونوا ضمن المشاريع الغربية لا من بعيد ولا من قريب، يحاول بعض المستكتبيين من دول البداوة صنع وبث اشاعات مثل قول احدهم( حدثني معلمي او صديق سينمائي سعودي، أثناء انعقاد قمة العشرين الكبار بالسعودية قبل عامين، بأنه تم التعجيل بمواعيد بث أفلام معادية للسعودية حينها، للتشويش على صورة السعودية بالتزامن مع قمة العشرين)، ههههه لو يريد الغرب إسقاط العائلة المالكة بالسعودية لفعل ذلك وبسلاسة، يوجد العشرات من أمراء سعوديين معارضين للنظام السعودي يقيمون بالغرب وكذلك توجد العشرات من الشخصيات القبلية والدينية السعودية يقيمون في الغرب بصفة قادة حركات معارضة للنظام السعودي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

10/11/2022

ـــــــــــــــــ