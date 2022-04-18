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الجيش الأوكراني: روسيا تبدأ هجوما واسعا شرقي البلاد


قالت قيادة الأركان الأوكرانية، اليوم الاثنين، إنها ترى "مؤشرات" على بدء هجوم روسي واسع شرقي البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن قيادة الأركان الأوكرانية قولها إن "التركيز العسكري الرئيسي لروسيا هو السيطرة الكاملة على مناطق دونيتسك ولوغانسك".

وأضافت أن روسيا تكثف عملياتها العسكرية في أجزاء من منطقتي خاركيف ودونيتسك.

وكانت روسيا عدلت، قبل أيام، خططها، وسحبت قواتها من مناطق الشمال، وشددت على أنها ستركز من الآن فصاعدا على "تحرير" إقليم دونباس.

وتشكل منطقة دونيتسك مع لوغانسك إقليم دونباس الناطق بالروسية، وسيطر عليه انفصاليون مدعومون من روسيا في 2014. وتتمركز وحدة أوكرانية كبيرة هناك منذ ذلك الحين.

وتأتي تقارير بدء الهجوم الروسي بعد أيام من إعلان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تعمل على ما وصفه بتدمير إقليم دونباس.

وكانت صور الأقمار الاصطناعية رصدت استعدادات روسية على قدم وساق في عدة مواقع استراتيجية بجنوب وشرق أوكرانيا، كان بينها إنشاء قاعدتين عسكريتين محتملتين لإعادة الإمداد والصيانة في جنوب أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.

ووفق محللين، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يسعى لتحقيق نصر في دونباس قبل العرض العسكري في التاسع من مايو في الساحة الحمراء في ذكرى انتصار السوفات على النازيين.

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