الصفحة الدولية

روسيا تحول بيع الطاقة للصين والشرق


 نعيم الهاشمي الخفاجي ||

 

‏مايحدث الان في أوكرانيا هو حرب عالمية مابين الناتو وروسيا على الأرض الاوكرانية، استعملت دول الناتو كل ماب مابوسعها من فرض عقوبات اقتصادية ومصادرة أموال المواطنين الروس المودعة في البنوك الغربية، وتم مقاطعة حتى القطط الروسية، ووصلت المقاطعة لطرد الطلاب الروس من غالبية الجامعات الغربية، العقوبات على روسيا مثل مقاطعة البنوك لاتؤثر على روسيا، وإنما الشيء الذي يؤثر على روسيا مقاطعة الغاز والبترول الروسي، هذه المقاطعة تجعل روسيا تخسر السوق الاوربية الاقتصادية، لكن بلا شك رخص الغاز والبترول الروسي ايضا يسبب خسارة كبيرة إلى الاوروبيين الذين يضطرون لشراء غاز وبترول في اسعار مضاعفة عن اسعار الغاز والبترول الروسي.

اهمية البترول العربي والشرق الأوسطي باتت غير مهمة لو قورنت بحقبة السبعينات والثمانينيات من القرن الماضي، كان النفط العربي والخليجي يمثل نسبة ٧٥% من الطاقة بالعالم اما الآن كل بترول الخليج وإيران والعراق وشمال أفريقيا لاتساوي سوى نسبة ٢٥% من الطاقة بالعالم، أمريكا الان باتت دولة مصدرة للغاز والبترول، بحقبة ترامب طلب من أوروبا التوقف عن استيراد البترول والغاز الروسي وشراء البترول والغاز الامريكي، لكن المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا رفضت العرض الترامبي السخي لأنها تدرك حجم المشاكل التي ربما تحدث مع روسيا.

البترول والغاز العربي يباع إلى الصين والهند بشكل خاص، لذلك روسيا قبل سنتين اتجهت نحو السوق الصينية والهندية، ووقع الرئيس الروسي بوتين اتفاقات استراتيجية مع الصين والهند، وحسب الاتفاقية الروسية الصينية فقد بدء مد خطوط أنابيب نفط والغاز الروسي  إلى الصين، وهذا يعني  بدء تحويل الطاقة الروسية من أوروبا إلى آسيا، وهذا ما كان يطلبه الأسيويون بأسعار منخفضة للطاقة كي تكون هناك إمكانية تنافس مع المنتج الغربي، حسب الأخبار المتداولة القيادة الروسية تعطي أسعار تفصيلية إلى الصين والهند، اكيد وجود أسعار تفصيلية يجعل الصين والهند تشتري البترول والغاز الروسي، قبل عدة ايام وسائل الإعلام الروسية ذكرت ان الرئيس بوتين أمر في المباشرة في مد أنابيب البترول والغاز الروسي إلى الصين، وإن ‏الخط الجديد الذي أعلنت عنه روسيا سوف يصل من حقول سيبيريا إلى الصين في غضون 3 سنوات، وينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى الصين، مع توقعات لامتداده إلى الهند، دول الخليج تمد أوروبا بالبترول والغاز لكن تخسر السوق الصينية والهندية، لذلك سوف تخسر، بل ‏أكبر المتضررين من بيع روسيا للغاز والبترول إلى الصين هي  (دويلة قطر) حيث ستنخفض حصتها من الغاز للسوق الأسيوية نظرا لتكلفة نقل الغاز المُسال الضخمة، لكن القيم والمبادىء لدى روسيا تختلف عن قيم عربان الخليج طوال قرن من الزمان عملوا على تخفيض أسعار البترول خدمة إلى أمريكا وضد السوفيت سابقا وروسيا الحالية، لذلك روسيا  تواصلت مع السعودية وباقي دول الخليج طمىنتهم في ضمان عدم تأثر حصص النفط العربية إلى الصين والهند، يعني روسيا بهذه الطريقة تفتح الطريق لدول البداوة في تغير موقفها والتوجه نحو روسيا والصين، رغم ان حكام البداوة الوهابية ينفذون اطماع دول الاستعمار، لكن دول العالم تحكمها المصالح، لأن دول الخليج أيضا تبقى سوق استهلاكية للمنتجات الصينية والروسية، نعم هناك بوادر تغييركبير سيحدث للعالم خلال  السنوات المقبلة، شيء طبيعي يشهد العالم  صعود اقتصاديات وهبوط أخرى، وتغير الدول في شراء الغاز والبترول رغم ان هناك توجه عالمي نحو الطاقة البديلة المستدامة، الازمة الاوكرانية صراع مابين الناتو وروسيا ولابد أن تتفق الدول الكبرى الخمسة على اتفاق تقاسم النفوذ لتجنب وقوع حرب نووية، بوتين بكل الأحوال لايقبل بالهزيمة ابدا، لذلك على الناتو القبول بتقاسم النفوذ وتقسيم الدول الشرق الاوسطية وأفريقيا ودول العالم الثالث مابين الدول الخمسة الكبرى، نحن العرب مبي مبيوعين ومحلوبين وخارج الحسابات الدولية مابين الدول الكبرى، دول الخليج تبقى ابقار حلوبة إلى ترامب، لكن الدول العربية التي كانت محسوبة على السوفيت مثل ليبيا والجزائر وسوريا والعراق وتونس واليمن تعود إلى المعسكر الروسي الصيني.

  في حالة وصول اتفاقية مابين الناتو وروسيا وتتوقف حرب أوكرانيا وعقد اتفاقية سلام، اكيد الأوضاع تعاد إلى وضعها السابق وخاصة  (ألمانيا والمجر) هم أقرب دول أوروبا الغربية والوسطى للروس، إذا تم توصل إلى اتفاق سلام مابين روسيا والناتو يكون من  يوقف الصراع ألمانيا والمجر بشكل خاص، ألمانيا والمجر ابقت خطوط تواصل  مع روسيا، وسوف يحدث  اتفاق السلام عن طريقهم.

‌‎طوال العقود الماضية كانت الصين تصدر بضائع لامريكا واوروبا ومن ثم تحتفظ بفائض التصدير من اموال في البنوك الغربية.

وطوال هذه الفترة كان الغرب يشتري المنتجات الصينية باستخدام الأموال الصينية الموجودة في البنوك الغربية، بعد أحداث أوكرانيا اكيد الصين وروسيا وحتى الدول الأخرى في العالم سوف تجد وسيلة بالتعامل التجاري وعدم وضع الأموال في البنوك الغربية حتى لايتم مصادرتها وتتعرض للعقارات…..الخ.

وضع أموال الصين وروسيا والبلدان الأخرى في البنوك الغربية يعني تبقى تلك الدول تعمل سخره وبفضل اموالهم الموجودة في البنوك الغربية لصالح تعزيز رفاهية الغرب.

بعد سقوط نظام الشاه كانت لدى إيران عشرة مليارات دولار في البنوك الأمريكية والغربية وبعد مضي ٤٢ سنة الأموال الإيرانية لازالت مجمدة.

 

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

18/4/2022

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
روسيا تحول بيع الطاقة للصين والشرق
الكونغرس الأمريكي يدرس المحتويات الفاضحة لحاسوب نجل بايدن
دونيتسك: مقتل قائد لواء أوكراني في ماريوبول
أحدث تصريح لزيلينسكي: لا أعلم متى ستنتهي الحرب
الدفاع الروسية: قتلنا أكثر من ألف "مرتزق أجنبي".. هذا ما تبقى منهم!
مصر.. السجن المؤبد على القائم باعمال مرشد جماعة الاخوان
السويد.. استمرار الاحتجاجات في مدينة مالمو عقب إحراق متطرف دانماركي للقرآن
الدفاع الروسية تعلن تدمير مصنع إنتاج المدرعات في كييف
الرئيس الاوكراني يكشف خسائر جيشه ويحذر: بوتين قد يلجأ إلى "النووي"
رقم قياسي لإصابات كورونا في الصين وفرض قيود جديدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حميد مجيد : السلام عليكم وردت كلمة المتطرفون مرفوعه بعد كلمة أفعال والصحيح تكون مجروره بالاضافه أي (المتطرفين) وفي الحاله ...
الموضوع :
فوبيا الإسلام السياسي..!
حميد مجيد : السلام عليكم ، عفواً فقط تصحيح لغوي كلمة عاصرة تكتب بالتاء الممدوده (عاصرت) وكلمة تظليل الصحيح (تضليل)مشتقه ...
الموضوع :
المرجعية قلعة حصينة من الاستهداف
الشاهد بالحق : اقسم بالله العظيم أن أقول الحق و الله على ما اقولة شهيد! طلب من دولة السيد رئيس ...
الموضوع :
إضافة أكثر من 3500 ميكاواط إلى الشبكة الوطنية قبل موسم الصيف
مواطنة : رحمها الله النهاية جميلة .... فلقد التقت بهم فإن لم تجمعهم ارض جمعتهم السماء حسبنا الله ونعم ...
الموضوع :
( ام سالم) من نساء الزمن الجميل !!
مواطنة : شخصية فذة بكل المقاييس حضنت الرسالة وصاحبها فنال شرف ان يكون جذعا لشجرة الولاية الاثنا عشرية ...
الموضوع :
أبو طالب مؤمن قريش السد المنيع للرسول الكريم
رأي : شكرا ً لطرحكم الذي توافق بذات التاريخ .... لكن سطوركم مختزلة جدا لحقبة مظلمة تحتاج مداد ابحر ...
الموضوع :
تهجيرالعراقيين؛جريمة و قضية مازالت تنتظر الحل[ق1]
ابو يقين السوداني : معقوله الكاتب لم ينتبه لكثرة الاخطاء الاملائيه في المقال الاخطاء الاملائيه اكثر من الكلمات الصحيحه افقدت المقال ...
الموضوع :
‏عزيز العراق…محطات ورسائل.
ميثم : بارك الله فيكم، وجزاكم الله خير الجزاء على سرد هذه الحقيقة الواقعية التي نعيشها بكل تفاصيلها ولكن ...
الموضوع :
خنق الجنوب والوسط بقاء الملك..!
منار العامري : بوركتم وبورك قلمكم ...
الموضوع :
الشباب ما بين الواقع والطموح
رياض البغدادي : جزاكم الله خير الجزاء شيخنا الجليل لقد افحمت الكثير من السياسيين الذين لم يكلفوا انفسهم في متابعة ...
الموضوع :
امرأة بعدل أمة من الرجال
فيسبوك