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الرئيس الصيني يلبس الزي العسكري لأول مره ويحذر أمريكا من دعم تايوان ويعتبره لعب بالنار ومن الممكن أن يكون للصين كلمة الفصل ؟؟
وكالة انباء براثا
59
2022-01-29
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