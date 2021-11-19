أردوغان يتسلم خريطة لـ"العالم التركي" تضم أراضي تابعة لدول أخرى

تسلم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدية متمثلة بخريطة لـ"العالم التركي" تشمل أجزاء واسعة من روسيا.

وقدمت هذه الهدية إلى أردوغان الأربعاء الماضي من قبل زعيم حزب "الحركة القومية"، دولت باهتشلي، خلال اجتماع بينهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وتداولت وسائل إعلام صورة للخريطة التي تضم "العالم التركي" بموجبها أجزاء من روسيا، منها شبه جزيرة القرم إقليم الكوبان ومقاطعة روستوف وجمهوريات شمال القوقاز، بالإضافة إلى شرق سيبيريا.