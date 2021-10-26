مسلح يقتحم بنك ويطعن حارسه ويسطو على 100 ألف دولار في الكويت

أقدم شخص مسلح في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، على اقتحام بنك "برقان" في منطقة تيماء في محافظة الجهراء، وهو يحمل سكينًا، بهدف السطو.

ووفق ما أورده حساب "المجلس" المحلي، فإن شخصًا أقدم على اقتحام بنك "برقان" وسرق مبلغ وقدره 32 ألف دينار (105,600 دولار) بعد أن أقدم على طعن حارسه، ثم لاذ بالفرار.

ورصدت كاميرات المراقبة في البنك، الجريمة، حيث ظهر المتهم، والذي كان كاشفًا عن وجهه، أثناء إقدامه على طعن الحارس، قبل أن يضع كيسا أمام أحد الموظفين، لإجباره على منحه المال.

بدوره، كشف مصادر كويتية، أن حارس الأمن، وهو من الجنسية المصرية، تعرض خلال عملية السطو على فرع البنك لطعنة سكين في الصدر من قبل السارق، وتم نقله لمستشفى "الجهراء".