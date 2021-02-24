إيران تكشف عن طائرة مسيرة هجومية جديدة تشبه "ريبر" الأمريكية

أزاحت إيران الستار عن طائرة مسيرة هجومية جديدة تم تطويرها في البلاد، قيل إنها قادرة على التحليق لمسافة تصل ثلاثة آلاف كيلومتر.

وتستطيع الطائرات من طراز "كمان 22" (أي "القوس 22)، وفقا للتلفزيون الإيراني، التحليق على مدى 24 ساعة، وهي مزودة بمعدات قتالية وقادرة على التصوير.

وأشار التلفزيون إلى أنه بإمكان الطائرة الجديدة كشف ومراقبة الأهداف وجمع المعلومات وتصوير أهداف بعيدة، كما لديها قدرات قتالية عالية بفضل حملها قنابل ذكية.

ويشبه مظهر الطائرة الإيرانية الجديدة الطائرة المسيرة الهجومية الأمريكية من طراز "إم كيو-9 ريبر".

وسبق أن أعلن الحرس الثوري الأمريكي في نوفمبر عام 2018 عن احتجازه طائرة أمريكية من هذا النوع، كما خسر الجيش الأمريكي، حسب تقارير إعلامية، عدة مسيرات "ريبر" خلال تنفيذها طلعات فوق اليمن.