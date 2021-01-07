الصفحة الدولية

ترامب يأمر بإقتحام الكونغرس ليبقى رئيساً لأمريكا

22 2021-01-07

 

عدنان علامه||

 

كان ترامب يعطي دروساً عن الديمقواطية في لبنان،العراق، سوريا وفنزويلا؛ ولكنه في الحقيقة  كان يسعى للفوضى العامة وإسقاط الأنظمة المذكورة. وكان  ترامب يتهم تلك الأنظمة بتزوير الإنتخابات.

وبقدرة قادر إنقلب السحر على الساحر فرفض ترامب نتيجة الإنتخابات الرئاسية وفوز بايدن. واتهم الجهات المشرفة على الإنتخابات بالتزوير والتواطؤ مع الديمقراطيين. وصعد حملته اليوم بتنفيذ إنقلاب من خلال تعطيل جلسة اليوم لتثبيت النتيجة وإعلان الفائز. فكان من المفترض أن يرأس نائب الرئيس بصفته رئيس مجلس الشيوخ الجلسة التي يتم فيها حساب الأصوات واختيار الفائز.

وما حصل اليوم كان متوقعاً ولكن لم تتخذ السلطات الإجراءات الإحتياطية الكافية لتعطيل إنعقاد جلسة اليوم. وقد أشرت إلى تحركات ترامب غير الديمقراطية بشكل صريح جداً في مقالين سابقين وسأذكر عنوان المقال مع الفقرة الخاصة بما توقعته مذيلاً بتاريخ كل مقال.

 

1- عنوان المقال الأول :-

 

بايدن تخطى المرحلة الأولى من الإنتخابات الرئاسية؛ فماذا بعد؟

 

الفقرة المتعلقة بتَوقعاتي لتصرف ترامب:-

 

........ فتهور ترامب، جنون العظمة لديه وإصابته بمتلازمة سوبرمان  قد يصعب التكهن بتصرفاته غير العقلانية والتي ستؤدي بدون أدنى شك إلى تدهور الأمور بشكل دراماتيكي وصولاً إلى الحرب  الأهلية. وأولى خطوات تهوره تكمن في عدم تقبله الهزيمة حين أعلن  زوراً بأنه فاز وبفارق كبير وسنتوقع المزيد من التصرفات الرعناء خارج الإطار الدستوري، وتجاوز صلاحيته كرئيس بما لا يتوقعه أي عاقل.

 

وإن غداً لناظره قريب

ـــــــ

 

المجمع الإنتخابي أعلن فوز بايدن بمجموع 306 أصوات……فماذا بعد؟

 

الفقرة المتعلقة بتَوقعاتي لتصرف ترامب:-

 .

 فأمام ترامب 35 يوماً ليغادر البيت الأبيض؛ وقد خسر عدة دعاوى قضائية كان يعول عليها لقلب النتائج. وبالتالي أصبح خاوي اليدين. فشخصية ترامب لا تقبل الخسارة مهما كانت التبعات. فهل يلعب ترامب بالورقة الأخيرة لديه، ويبدأ بتصعيد الأوضاع إلى ذروتها وصولاً إلى الحرب  الأهلية؟ وبذلك ينفذ إنقلاباً  عسكرياً ليضمن بقاءه في الحكم. أم إنه سيرضخ للغة العقل والمنطق خلافاً لعقيدته بتطبيق قانون القوة وليس تطبيق قوة القانون.

 

ستكون هذه فترة دقيقة  جداً لأن نزعة الإنتقام لدى ترامب بدأت مع وزير العدل. ويبدو أنها حلقة من سلسلة طويلة لتصفية الحسابات مع فريق إدارته والخصوم. 

 

وإن غداً لناظره قريب

 

15/12/2020

 

فما حدث أمس في محيط الكونغرس هو إنقلاب على الدستور بكل ما للكلمة منَ معنى. وهذه سابقة خطيرة في تاريخ أمريكا؛ إذ لم يتم سابقاً إلغاء جلسة إعلان الرئيس الفائز في الإنتخابات في السادس من شهر كانون الثاني. فقد ضرب ترامب البروتوكول المعتمد طيلة فترة إنتخاب 45 رئيساً امريكياً سابقاً.

وبناءاً عليه  فقد عطّل ترامب عن سابق إصرار وتصميم جلسة تثبيت النتيجة  وإعلان الرئيس الفائز بالإنتخابات الرئاسية. وبذلك أوجد  ثغرة قانونية من ناحية الإلتزام بتاريخ السادس من الشهر الحالي؛ إذ لا يوجد أي نص دستوري او قانوني يتطرق إلى تعديل آليةإعلان نتيجة إنتخاب الرئيس وهذا الأمر سيكون محل جدل قانوني في الأيام القادمة وقد يصبح تاريخ 20 كانون الثاني 2021  في مهب الريح.

إن الفشل الذريع الذي حصده ترامب في محاولات زرع الفوضى في العديد من البلدان حوله إلى نجاح باهر في إحتلال مبنى الكونغوس في أمريكا. فقد دمّر ترامب وللأبد  صورة الديمَقراطية والحرية. فظهر كديكتاتور يرفض نتائج الإنتخابات الرئاسية وفوز بايدن. ويريد ترامب أن يطبق قانون القوة ليبقى رئيساً لأمريكا  ضارباً بعرض الحائط  قوة القانون التي كانت ستثبت بايدن رئيساً.

ما شهدناه أمس كان الخطوة الأولى في نجاح ترامب في إدخال أمريكا إلى متاهة نفق مظلم يصعب الخروج منه بسلام  وأمان.

 

وإن غداً لناظره  قريب

 

07/01/2021

ــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يأمر بإقتحام الكونغرس ليبقى رئيساً لأمريكا
الصين لواشنطن: ستدفعون الثمن غاليا لتدخلكم في شؤون هونغ كونغ
اتساع دائرة الادانات لترامب بعد ممارساته الأخيرة
انطلاق المرحلة الثانية من المناورات البحرية للحرس الثوري
روحاني يعلق على أحداث الكونغرس ويصف ترامب بـ"شخص غير سليم"
جونسون يعلق على "المشاهد المشينة" في واشنطن
رئيس القضاء الايراني: الضغوط القصوى ضد ايران فشلت
اعلان حالة الطوارئ في طوكيو بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا
ميركل تعرب عن غضبها وحزنها إزاء اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي
إسرائيل تسجل أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك