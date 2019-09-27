إيران تعلن عن تصنيع 3 مدمرات بحرية جديدة

أعلن مساعد القائد العام للجيش في الشؤون التنسيقية الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري، أن القوة البحرية ووزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة تعمل على تصنيع 3 مدمرات جديدة.

وقال الأدميرال سياري، إن "العمل جار في الوقت الحاضر لتصنيع 3 مدمرات جديدة وهي (دنا وشيراز وتفتان) لتلتحق في الخدمة في القوة البحرية التابعة للجيش".

وأضاف، أن "هنالك في البلاد في الوقت الحاضر خطوط إنتاج أسلحة متطورة كالصواريخ والطائرات المقاتلة والسفن الحربية والغواصات والدبابات".

ونوه سياري إلى أن "منجزات إيران في مجال صنع الغواصات يعد متقدما نسبيا، وأنه اليوم فضلا عن الغواصة من الفئة الخفيفة (غدير) هنالك غواصات من الفئة شبه الثقيلة والوطنية تماما (فاتح)، والتي هي الآن في خط الإنتاج المكثف".

وأوضح الأدميرال الإيراني أن الغواصة "فاتح" لا تماثل أي غواصة أخرى في العالم وقال، إن "النماذج اللاحقة للغواصة الوطنية فاتح، ستكون أكثر تطورا بكثير من التي أزيح الستار عنها".