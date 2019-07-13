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تأجيل توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية إلى يوم غد


أعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولبد لبات، السبت، تأجيل مراسم توقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى يوم غد الأحد.

ونقلت "سكاي نيوز" عن ولد لبات قوله، إن "الاجتماع المخصص للتوقيع على الإعلان الدستوري، أرجئ ليوم الأحد بهدف إجراء مزيد من المشاورات".

وكان الطرفان قد تسلّما نسخ المسودة من الوسيط الإفريقي لإبداء الملاحظات من جانبهما.

وجاءت تصريحات الوسيط الإفريقي بالتزامن مع خطاب لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قال فيه إن هناك "شراكة حقيقية" مع قوى الحرية والتغيير، مشرا إلى أن الهدف هو الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وأكد دقلو في خطابه أمام أهالي في منطقة حجر العسل في ولاية نهر النيل "أن هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير"، مشيرا إلى أن "المجلس العسكري السوداني هدفه الوحيد هو "الوصول ب‍السودان إلى بر الأمان".

وأكد أن "هناك مندسين وأجهزة مخابرات داخل قوات الدعم السريع"، مشيراً إلى أن "تسريب فيديوهات "بعضها مفبرك" أكبر دليلاً على ذلك".

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