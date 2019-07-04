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وسائل إعلام بريطانية: بدء معركة قضائية بين الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي


أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن الأميرة هيا بنت الحسين، وزوجها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، كلفا محاميين مختصين بالطلاق في لندن، إيذانا بانطلاق معركة قضائية وتسوية مالية ضخمة.

ولم ينف مصدر مطلع بحسب "روسيا اليوم"، وجود الأميرة هيا (45 عاما) مع ابنتها جليلة (11 عاما) وابنها زايد (7 أعوام) في قصر العائلة ب‍لندن، مؤكدا أن أي إنسان مهما كان وضعه الاجتماعي، قد يمر بظروف شخصية وعائلية.

وذكرت وسائل الإعلام أن الأميرة كلفت البارونة شاكلتون، المحامية التي مثلت الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني خلال طلاقه من الأميرة ديانا لتمثيلها، فيما كلف الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم (69 عاما) المحامية هيلين وارد التي مثلت غاي ريتشي في طلاقه من المغنية المشهورة مادونا.

وفيما أشارت "التايمز" إلى أن الليدي شاكلتون، وهي محامية العائلة الملكية البريطانية، تعد من أشرس محامي الطلاق في العالم، لفتت إلى أن لندن معروفة بكونها مكانا لتسويات خلافات عائلية بين الأثرياء والمشاهير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يُعتقد أن تتجاوز التسوية المالية بين الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي، المبلغ الذي منحته محكمة لزوجة الثري الروسي من أصول أذربيجانية، فرهاد أحمدوف.

وقالت الصحيفة إن الأميرة هيا، الأخت غير الشقيقة لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني تقيم في قصر ب‍لندن قيمته 85 مليون جنيه، قريب من قصر كنزنغتون، لافتة إلى أن الأميرة على ما يبدو خططت ومنذ أشهر لحياة جديدة في بريطانيا حيث أنشأت شركة "كاندلايت سيرفيسز" لتقديم الدعم وخدمات مكتبية في نوفمبر العام الماضي.

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