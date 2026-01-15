سومو تكشف أرقام التصدير خلال 3 أشهر

أعلنت شركة تسويق النفط "سومو"، اليوم الخميس ( 15 كانون الثاني 2026 )، تصدير 19 مليون برميل من نفط الإقليم خلال ثلاثة أشهر، فيما أكدت استمرار تسلم نفط الإقليم وفق الاتفاق المبرم.

وقال المدير العام للشركة علي نزار الشطري، في تصريح صحفي ، إن "عمليات تسليم نفط الإقليم مستمرة حالياً بموجب الاتفاقية القائمة"، مؤكداً أن "جميع الأطراف تبذل جهوداً للالتزام بتنفيذ البنود الموقعة، وفقاً لما تمليه الظروف التشغيلية للحقول النفطية والعمليات اللوجستية".

وأوضح أن "الكميات التي تم تسلمها وتصديرها منذ بدء تنفيذ الاتفاقية في 27 أيلول 2025 ولغاية نهاية شهر كانون الأول 2025، بلغت نحو 19 مليون برميل"، مشيراً إلى أن "المعدل التقريبي يقدر بنحو 6 ملايين برميل شهرياً".

وأضاف الشطري، أن "طبيعة الصناعة النفطية العالمية تفرض تغيراً في معدلات الإنتاج والتصدير شهرياً، وذلك تبعاً للمتغيرات الفنية والتشغيلية"، مبيناً أن "مقدار الكميات المستلمة شهرياً من نفط الإقليم، ونسبتها من إجمالي الصادرات العراقية، تتغير بمعدلات بسيطة وضمن حدود مقبولة وفقاً لمعطيات الصناعة النفطية والإجراءات المعمول بها عالمياً".