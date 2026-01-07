وزارة الطاقة الاميركية: بدأنا بتسويق النفط الفنزويلي عالمياً

اعلنت وزارة الطاقة الاميركية، اليوم الاربعاء، عن بدء تسويق النفط الفنزويلي عالمياً لصالح فنزويلا والولايات المتحدة وحلفائها.

ونقلت وسائل اعلام عن الوزارة قولها: "تم البدء بتسويق النفط الفنزويلي عالمياً لصالح فنزويلا والولايات المتحدة وحلفائها". واضافت:" ان عائدات بيع النفط الفنزويلي ستحول الى حسابات خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة".

فيما اكد وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو:" اننا بصدد تنفيذ صفقة للاستحواذ على ما بين 30 و50 مليون برميل من النفط الفنزويلي"