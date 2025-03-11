\"سننتجه محلياً\".. العراق يسعى إلى إلغاء الحاجة لاستيراد الطحين الصفر

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن خطة لزيادة الانتاج المحلي من الطحين الصفر الى 3 ملايين طن والاستغناء عن المستورد.

وقال المدير العام لشركة تجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، حيدر نوري الكرعاوي، في تصريح للوكالة الرسمية إن "هناك أكثر من 300 مطحنة مخصصة لإنتاج الطحين ضمن نظام البطاقة التموينية، بالإضافة إلى سبع مطاحن متخصصة بإنتاج الطحين الصفر".

وأكد، أن "هناك خططاً لزيادة عدد مطاحن الطحين الصفر إلى نحو 30 مطحنة خلال الفترة المقبلة، مما سيمكن العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال أيضاً".

وأضاف، أن "العراق يسعى خلال السنة أو السنتين القادمتين إلى إنتاج 3 ملايين طن من الطحين الصفر محلياً، مما سيلغي الحاجة إلى استيراده من دول مثل تركيا والإمارات والكويت".