شركة الحفر العراقية تنجز حفر واستصلاح ثلاثة آبار نفطية في حقل الزبير

انجزت الملاكات الفنية والهندسية في شركة الحفر العراقية عمليات حفر واستصلاح ثلاثة آبار في حقل الزبير النفطي.

وذكرت الشركة في بيان ، انها استكملت حفر البئر زبير/638 بعمق 3500 متر باستخدام جهاز الحفر IDC 37 لصالح شركة ENI الإيطالية، معتمدةً أحدث التقنيات بالتعاون مع شركة شلمبرجير للخدمات النفطية، مما يسهم في دعم عمليات الاستخراج وزيادة إنتاجية الحقل .

وانجزت الشركة استصلاح بئرين نفطيين باستخدام جهازي الاستصلاح IDC 47 وIDC 48، وذلك ضمن العقد المبرم مع شركة ENI ، وفق أعلى المعايير الفنية والتقنية، لضمان تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية ودعم عمليات الإنتاج.