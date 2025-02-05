الصفحة الاقتصادية

مع عودة سياسة ترامب.. إيران تدعو أوبك للوحدة في مواجهة ضغوط أمريكا


أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال استقباله رئيس مجموعة "اوبك" النفطية هيثم الغيص،  من المهم للغاية التوصل إلى لغة ورؤية وسياسة مشتركة بين أعضاء أوبك.

وقال موقع الرئاسة الإيرانية إن بزشكيان شدد خلال اللقاء على ضرورة أن يتصرف الأعضاء في أوبك بطريقة لا تؤدي أفعالهم إلى الإضرار بعضو آخر.

وقال الرئيس الإيراني "إذا تصرف أعضاء أوبك بشكل موحد، فلن تتمكن الولايات المتحدة من فرض عقوبات أو الضغط على أحد الأعضاء"، داعياً إلى العمل لإبقاء منظمة أوبك بعيدة عن التسييس باعتباره "مبدأً أساسياً".

وخلال لقائه اليوم الأربعاء مع الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، هنأ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الغيص على إعادة انتخابه، متمنياً له التوفيق في فترة ولايته الجديدة. 

وأكد بزشكيان بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، أن إيران تسعى لتعزيز التضامن الداخلي، وكذلك ترسيخ الأخوة بين الدول المجاورة والإسلامية، مضيفاً أن التوصل إلى لغة ورؤية وسياسة مشتركة بين أعضاء أوبك يعد أمراً بالغ الأهمية.

وشدد على أن مشاركة الخبرات والإنجازات، إلى جانب الإدارة الجماعية للسوق، تعد من الجوانب الأساسية لتعاون الدول الأعضاء.

من جانبه، أعرب الأمين العام لمنظمة أوبك، هيثم الغيص، عن تقديره للدور الإيجابي الذي تلعبه إيران داخل المنظمة، مؤكداً أن إيران، كونها من الدول المؤسسة لأوبك، لعبت دائماً دوراً بناءً في المنظمة. 

وأشار إلى أنه خلال فترة ولايته لرئاسة منظمة أوبك، سعى إلى توجيه أوبك نحو تحقيق مصالح جميع أعضائها في إطار استقرار الأسواق.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني رداً على قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب عودة سياسة الضغط الأقصى على طهران "يعتقد الأميركيون أن كل ما نقوم به يعتمد على النفط ويريدون وقف صادراتنا النفطية، في حين أن هناك الكثير من الطرق لتحييد أهدافهم".

وأضاف مسعود بزشكيان في تصريحات صحفية "نحن بلد قوي، واحتياطياتنا ومواردنا استثنائية في العالم".

وفي السياق ذاته، وبعد توقيع ترامب للأمر التنفيذي وإجراء لقاء مع نتنياهو، نشر الرئيس الأمريكي رسالة على منصته "تروث سوشيال" أكد فيها رغبته في تحقيق السلام مع إيران "غير النووية".

وكتب ترامب "أريد إيران عظيمة ومزدهرة، لكنها لا يجب أن تمتلك سلاحًا نوويًا"، رافضاً التقارير التي تتحدث عن تعاون أمريكي-إسرائيلي لتدمير إيران، واصفًا إياها بأنها "مبالغ فيها بشدة".

وأعرب ترامب عن تفضيله لاتفاق نووي "موثوق وقابل للتحقق" يسمح لإيران بالنمو والتقدم السلمي، مقترحاً أن تبدأ المفاوضات فورًا، مشيرًا إلى أنه في حال إبرام الاتفاق، سيتم تنظيم احتفال كبير للسلام في الشرق الأوسط.

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