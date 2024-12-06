إيلون ماسك يحذر من "إفلاس" الولايات المتحدة

حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، من أن الولايات المتحدة تخاطر بالإفلاس والعجز حتى عن تمويل الخدمات الأساسية إذا فشلت في مواجهة ارتفاع الدين العام.

وكتب ماسك في منشور في منصة "x"، قائلا "إذا لم نتعامل مع النمو المتسارع للدين الوطني، فلن يكون هناك أموال لأي شيء، بما في ذلك الخدمات الأساسية!".

ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن مستوى الدين الحكومي الأمريكي سيصل إلى 121% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2024، وسيصل إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2029.

وفي نهاية شهر نوفمبر المنصرم، أفادت وزارة المالية الأمريكية، بأن الدين العام وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث تجاوز 36 تريليون دولار، ووفقا لصندوق النقد الدولي سيصل مستوى الدين الحكومي الأمريكي بحلول 2029 إلى 131.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحلول 2032 سيتجاوز 140%. هذا وحذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمو يهدد الاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.

وخلال ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن ارتفع الدين الوطني من 28 تريليون في عام 2021 إلى الرقم القياسي الحالي الذي تجاوز 36 تريليون دولار.

ويعود السبب الرئيسي في تراكم الديون إلى العجز المزمن الذي تعاني منه ميزانية الدولة الأمريكية.