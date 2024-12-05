أوبك+" يؤجل زيادة إنتاج النفط ثلاثة أشهر

أعلن تحالف "أوبك+"، اليوم الخميس، عن تأجيل زيادة إنتاج النفط، التي كانت مقررة في كانون الثاني، لمدة ثلاثة أشهر حتى نيسان، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لتجنب تراجع كبير في الأسعار في سوق عالمية مغرقة بالخام.

وقال التحالف في بيان أن "مجموعة "أوبك+" التي تشمل دول منظمة أوبك وحلفاؤها الذين أبرزهم روسيا "ستمدد تعديلاتها الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، والتي تم الإعلان عنها في تشرين الثاني 2023، حتى نهاية اذار 2025".

وبحسب البيان فإن "هذه التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل سيتم إعادتها للأسواق بشكل تدريجي على أساس شهري حتى نهاية كانون الاول 2026، "لدعم استقرار السوق". وقالت "أوبك+" إنه "يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية مؤقتًا أو عكسها وفقًا لظروف السوق".

وكان من المقرر أن يبدأ التحالف زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا في كانون الثاني المقبل، وبحسب القرار الصادر اليوم فإن هذه الزيادات ستبدأ في نيسان.

كما قررت دول التحالف تمديد التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميا والتي تم الإعلان عنها في نيسان 2023، حتى نهاية كانون الاول 2026، بدلا من نهاية كانون الاول 2025.

كما وافق التحالف على السماح للإمارات بزيادة الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميا اعتبارا من نيسان وحتى نهاية ايلول 2026 بدلا من خطة سابقة ببدء ذلك من كانون الثاني 2025.

يذكر أن الدول الأعضاء في أوبك+ خفضت الإنتاج بواقع 5.86 مليون برميل يوميا، أو نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، في إطار سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق.

وتضمنت تلك الخطوات خفض مليوني برميل يوميا من المجموعة بأكملها، و1.65 مليون برميل يوميا في المرحلة الأولى من التخفيضات الطوعية من الدول الثماني الأعضاء، وهذه التخفيضات وفقا لما ذكرته رويترز، سوف تستمر بعد قرار اليوم حتى نهاية 2026، بعد أن كان مقررا حتى نهاية 2025.

أما بالنسبة للتخفيضات الإضافية الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا سيبدأ إلغائها اعتبارا من نيسان 2025 وحتى ايلول 2026.