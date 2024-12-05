اجتماع موسع بالبنك المركزي لمناقشة إعادة هيكلة مصرف الرافدين

أكد محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، أن دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سرع التقدم بمشروع إعادة هيكلة مصرف الرافدين.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان إن "محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع إعادة هيكلة مصرف الرافدين"، مبيناً أن "اللجنة الخاصة بهذا المشروع ضمت المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي ومستشار رئيس الوزراء ورئيس بعثة البنك الدولي في العراق، فضلاً عن أعضاء شركة إرنست آند يونغ كخبير مدقق واستشاري في عملية الهيكلة".

وأضاف البيان أن "المدير الإقليمي للبنك الدولي في العراق إيمانويل ساليناس، شرح واقع العمل على هذا المشروع الذي طرح فيه الفرص المتاحة ضمن بيئة العمل المصرفية في العراق والية تطوير مخطط الهيكلة في جانبيه التشغيلي والمالي".

وأوضح الخبير في مشروع الهيكلة من شركة إرنست اند يونغ، فراس كيلاني، حسب البيان، أن "المشروع تقدم بشكل كبير جداً منذ بدئه في أيلول من عام 2024 ووصل حالياً إلى 74٪ وسيتم الانتهاء من المرحلة القادمة من نطاق العمل نهاية الشهر الجاري، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في هذا المشروع".

وقال المحافظ على هامش الاجتماع إن "دعم رئيس الحكومة في هذا الجانب سرَّع بشكل إيجابي بتقدم المشروع، للوصول الى مراحل مهمة في عملية الهيكلة والتطوير في مصرف الرافدين".