الصفحة الاقتصادية

اجتماع موسع بالبنك المركزي لمناقشة إعادة هيكلة مصرف الرافدين


أكد محافظ البنك المركزي، علي محسن العلاق، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، أن دعم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سرع التقدم بمشروع إعادة هيكلة مصرف الرافدين.

وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي في بيان إن "محافظ البنك المركزي العراقي، علي محسن العلاق، ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع إعادة هيكلة مصرف الرافدين"، مبيناً أن "اللجنة الخاصة بهذا المشروع ضمت المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي ومستشار رئيس الوزراء ورئيس بعثة البنك الدولي في العراق، فضلاً عن أعضاء شركة إرنست آند يونغ كخبير مدقق واستشاري في عملية الهيكلة".

وأضاف البيان أن "المدير الإقليمي للبنك الدولي في العراق إيمانويل ساليناس، شرح واقع العمل على هذا المشروع الذي طرح فيه الفرص المتاحة ضمن بيئة العمل المصرفية في العراق والية تطوير مخطط الهيكلة في جانبيه التشغيلي والمالي".

وأوضح الخبير في مشروع الهيكلة من شركة إرنست اند يونغ، فراس كيلاني، حسب البيان، أن "المشروع تقدم بشكل كبير جداً منذ بدئه في أيلول من عام 2024 ووصل حالياً إلى 74٪ وسيتم الانتهاء من المرحلة القادمة من نطاق العمل نهاية الشهر الجاري، والانتقال إلى مرحلة متقدمة في هذا المشروع".

وقال المحافظ على هامش الاجتماع إن "دعم رئيس الحكومة في هذا الجانب سرَّع بشكل إيجابي بتقدم المشروع، للوصول الى مراحل مهمة في عملية الهيكلة والتطوير في مصرف الرافدين".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحذير من مغبة إلغاء منصة بيع الدولار بالعراق.. العملة الخضراء رهينة الأردن ودول الخليج
أوبك+" يؤجل زيادة إنتاج النفط ثلاثة أشهر
اجتماع موسع بالبنك المركزي لمناقشة إعادة هيكلة مصرف الرافدين
اسهم الشركات الكورية الجنوبية تنخفض بشكل حاد بالتعاملات الأمريكية
السويد.. توقعات بوصول حالات الإفلاس إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية في التسعينيات
المصرف العراقي للتجارة ينفي توقف أحد الصرافات الآلية
مصرف الرافدين يعلن إيقاف النشاط الائتماني منتصف الشهر المقبل
إحصائيات بحجم المدفوعات الالكترونية الداخلية والخارجية في العراق
أوبك+ تعلن تأجيل اجتماعها إلى الخامس من الشهر المقبل
الهند تبقي على اتفاقها لاستيراد النفط العراقي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك