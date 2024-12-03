اسهم الشركات الكورية الجنوبية تنخفض بشكل حاد بالتعاملات الأمريكية

انخفضت أسهم الشركات الكورية الجنوبية بشكل حاد بعد أن أعلن رئيس البلاد يون سيوك يول الأحكام العرفية.

ووفقا لشبكة CNN فقد انخفضت أسهم iShares MSCI South Korea ETF، المسجلة في الولايات المتحدة والتي تضم حوالي 100 شركة كورية جنوبية كبيرة ومتوسطة الحجم بنسبة 6٪.

وانخفضت أسهم سامسونغ أكبر شركة في كوريا الجنوبية بنسبة 7% في تعاملات المملكة المتحدة. وقفز الدولار الأمريكي نحو 2% مقابل الوون وهو أضعف أداء للعملة الكورية الجنوبية منذ عام 2009.

وتعد كوريا الجنوبية الدولة رقم 13 كأكبر اقتصاد في العالم.

وفي وقت سابق اعتمد برلمان كوريا الجنوبية قرارا يدعو إلى إلغاء الأحكام العرفية في الجمهورية.